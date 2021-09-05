سبقاق: “امنحوني 100 يوم لتجسيد الوعود والقرارات التي اتخذتها”

تحدث وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق عن الوعود والقرارات التي اتخذها منذ تعيينه على رأس هذه الوزارة.

وصرح سبقاق، في هذا الخصوص، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “لدي كامل الصلاحيات في وزارتي ولا يوجد من هو أقوى مني”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “امنحوني 100 يوم لتجسيد الوعود التي أطلقتها منذ أن توليت وزارة الشباب والرياضة وستكون لنا ندوات صحفية مقبلة للحديث عن ذلك”.

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “يجب فقط الصبر علينا، ومنحنا الوقت اللازم لتجسيد ما سبق الحديث عنه من وعود وقرارات، وبعدها”.