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الرياضة

سبقاق: “انجاح التظاهرات الرياضية مرهون بالوقاية والتلقيح ضد كورونا”

بقلم كريم تيغرمت
سبقاق: “انجاح التظاهرات الرياضية مرهون بالوقاية والتلقيح ضد كورونا”
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اعتبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بأن انجاح التظاهرات الرياضية مرهون بوعي الجميع والتوجه نحو التلقيح.

وقال سبقاق، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “انجاح التظاهرات الرياضية أمر حتمي وهو من الانشغالات الرئيسية لوزارتنا”.

كما أضاف: “هذا الأمر يتم بالتلقيح ضد كورونا، وانخراط جميع شركاء الوزارة، من أندية، ومشجعين لانجاح التظاهرات الرياضية”

وتابع الوزير سبقاق: “من خلال الأرقام المسجلة، لمسنا انخراط الأسرة الرياضية في التلقيح، بمشاركة العديد من الأندية الكبرى”.

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