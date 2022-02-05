سبقاق: “انجاح التظاهرات الرياضية مرهون بالوقاية والتلقيح ضد كورونا”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بأن انجاح التظاهرات الرياضية مرهون بوعي الجميع والتوجه نحو التلقيح.
وقال سبقاق، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “انجاح التظاهرات الرياضية أمر حتمي وهو من الانشغالات الرئيسية لوزارتنا”.
كما أضاف: “هذا الأمر يتم بالتلقيح ضد كورونا، وانخراط جميع شركاء الوزارة، من أندية، ومشجعين لانجاح التظاهرات الرياضية”
وتابع الوزير سبقاق: “من خلال الأرقام المسجلة، لمسنا انخراط الأسرة الرياضية في التلقيح، بمشاركة العديد من الأندية الكبرى”.
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