سبقاق:” بطولة الشان هي اختبار لقادم الاستحقاقات وبتظافر الجهود ستنجح”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا للمحليين مطلع العام المقبل.
وصرح سبقاق، اليوم الثلاثاء، في منتدى جريدة الحوار:” نجاح ألعاب البحر الابيض المتوسط حتم علينا أن نبقى في المستوى العالي ولا نرضى بأقل من هذا المستوى، من حيث جاهزية التنظيم والمنشآت”.
وأضاف سبقاق:” كل هذا يدفعنا للحذر والاستعداد لقادم الاستحقاقات لتقديم صورة مشرفة عن الجزائر، في احتضان كأس إفريقيا للمحليين”.
وأردف المتحدث:” نجاح الشان يتطلب مجهودات من الجميع، ليس فقط وزارة الشباب والرياضة، بل جميع الدوائر الوزارية الأخرى، المجتمع المدني والأسرة الإعلامية”.
وتابع المتحدث:” بطولة الشان هي اختبار لقادم الاستحقاقات وبتظافر الجهود ستنجح، وعلى المجتمع المدني والأسرة الإعلامية إعطاء أحسن صورة عن الجزائر”.
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