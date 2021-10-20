سبقاق: “بعد 10 سنوات مشروع الإحتراف لازال يراوح مكانه”

تحدث وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، عن مشروع الإحتراف في كرة القدم الجزائرية، معتبرا أن هذا المشروع لازال يراوح مكانه.

وصرح الوزير سبقاق، اليوم الأربعاء: “منذ بداية الإحتراف في الجزائر لازلنا نراوح مكاننا، كي لا نقول أننا لم ننطلق أصلا”

وأضاف: “الإحتراف الذي لا يعود بمداخيل مالية للمؤسسات الرياضية، والتي تبقى تعتمد دائما على مساعدات الدولة لا يعتبر احتراف”

وأردف وزير الشباب والرياضة: “ما ينقصنا في التسيير هو امتلاك الجرأة في اتخاذ القرارات، يجب أن نمتلك الشجاعة لتحمل مسؤولياتنا”.

وتابع عبد الرزاق سبقاق: “من جهتنا نعد بأن كل مخرجات ومقترحات اللجنة المكلفة بدراسة ملف الإحتراف، والتي ستقدم لي، سأقوم بمعالجتها من الناحية الإدارية على الفور”