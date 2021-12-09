سبقاق ” بناء منظومة خالية من الفساد لا يقتصر على التعليم فقط”

طالب وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بضرورة الإلتفات لمحاربة الفساد. خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة اليوم العالمي حول الوقاية منه.

وألقى سبقاق كلمة خلال تواجده في نادي الصنوبر اليوم الخميس “يجب إقحام المجتمع المدني في الشأن العام من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية”.

كما أضاف “من الضروري رفع الوعي من المخاطر التي تنجر عن انتشار الفساد”.

وعن مخطط الوزارة. قال “وزارة الشباب والرياضة تسعى لوضع استراتيجية جديدة مع الحركة الجمعوية من اجل تحسين الاداء المؤسساتي للقطاع”.

إلى جانب ذلك تطرق سبقاق “بناء منظومة خالية من الفساد لا يقتصر على التعليم، بل يجب وضع منظومة قانونية تشريعية”.

كما قال سبقاق “هناك خارطة وطنية ستكون بالشراكة مع الهيئة من اجل رصد كل المخالفات واعتماد ميثاق شرف للاتحاديات الرياضية”.

وختم “نسعى لإستحداث خلية استقبال شكاوي في هذا الصدد”.