سبقاق :”تسليم المشعل للشباب قرار يجب تجسيده واقعيا”

أكّد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق استعداده لتقديم الدعم للشباب الجزائري لتجسيد آماله خلال ولوجه عالم الشغل.

وقال وزير الشباب والرياضة سبقاق خلال مداخلته في الملتقى الوطني الموسم بـ “فضاءات الشباب، رؤية تمكينية ” بالمركز الدولي للمؤتمرات “أريد من الجميع المشاركة في دعم الشباب من الخبراء و الشركاء الفاعلين و ممثلي مختلف الهيئات الوطنية المعنية بقطاع الشباب. أؤكد ان مرحلة التنفيذ هي الضرورية”.

كما أضاف خلال مداخلته التي نشرت عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة “يجب على المواطن استعادة الثقة في السلطة، كما أؤكد ان الثقة متبادلة”.

وأردف سبقاق “تسليم المشعل للشباب يجب أن يجسّد وأؤكد أنهم هم المستقبل،.في سني مثلا استطيع أن أفيدكم بالتجربة فقط، لكن في نهاية المطاف، القرار يعود إلى الشباب”.

وختم وزير الشباب والرياضة “يجب دعم الشباب من إمكانيات تقنية و فنية و تمكينه من الاطلاع قبل الولوج إلى الحياة المهنية”.

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