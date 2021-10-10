سبقاق: “تلقيت تقارير مغلوطة عن وضعية ملعب “تشاكر” وسنحاسب المسؤولين”
بقلم كريم.تيغرمت
أوضح وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق. أنه تلقى تقارير مغلوطة، عن وضعية ملعب “مصطفى تشاكر”، وتوعد الوزير بمحاسبة المسؤولين.
وصرح الوزير سبقاق، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “قبل مباراة الخضر أمام النيجر. تلقيت تطمينات من خلال تقرارير وصور بخصوص وضعية ملعب “مصطفى تشاكر””.
وأضاف وزير الشباب والرياضة: “للأسف التقارير التي تلقيتها كانت مغلوطة، ومخالفة للواقع الذي ةقفنا عليه يوم المباراة”.
وتابع الزير عبد الرزاق سبقاق: “شيء مؤسف ما آلت إليه الرياضة الجزائرية، ونحن من جهتنا اتخذنا بعض القرارات العاجلة، وسنقوم بمحاسبة المسؤولين”.
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