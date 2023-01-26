سبقاق: “تم توقيف تجار تذاكر مباريات الخضر في السوق السوداء”
بقلم كريم تيغرمت
كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الخميس، عن توقيف تجار تذاكر مباريات الخضر في السوق السوداء.
وأكد الوزير سبقاق، في هذا الخصوص: “تم توقيف تجاز تذاكر مباريات الخضر في السوق السوداء وتم تقديمهم للعدالة”.
كما أضاف: “الجزائر برهنت خلال هذا الشان، ونطالب “الكاف” بالشفافية في اختيار البلد الذي ينظم كان 2025″.
وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: “موتسيبي أُعجب بتنظيم الشان، وأشاد كثيرا بكفاءة الجزائر في تنظيم التظاهرات الكروية”.
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