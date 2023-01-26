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الرياضة

سبقاق: “تم توقيف تجار تذاكر مباريات الخضر في السوق السوداء”

بقلم كريم تيغرمت
سبقاق: “تم توقيف تجار تذاكر مباريات الخضر في السوق السوداء”
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كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الخميس، عن توقيف تجار تذاكر مباريات الخضر في السوق السوداء.

وأكد الوزير سبقاق، في هذا الخصوص: “تم توقيف تجاز تذاكر مباريات الخضر في السوق السوداء وتم تقديمهم للعدالة”.

كما أضاف: “الجزائر برهنت خلال هذا الشان، ونطالب “الكاف” بالشفافية في اختيار البلد الذي ينظم كان 2025″.

وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: “موتسيبي أُعجب بتنظيم الشان، وأشاد كثيرا بكفاءة الجزائر في تنظيم التظاهرات الكروية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/eFYMK
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