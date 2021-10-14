سبقاق: “جهات تسعى لتكسير الألعاب المتوسطية وسنضع ملفهم لدى السلطات المعنية”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن وجود ملف خطير سيتم وضعه لدى السلطات المعنية، بخصوص سعي بعض الأطراف لتكسير ألعاب البحر المتوسط (وهران 2022).

وصرح الوزير سبقاق، في هذا الخصوص، اليوم الخميس: “للأسف الشديد، بلغني أن بعض الأطراف، تسعى لتكسير ألعاب البحر المتوسط”.

وأضاف: “بعض الجهات تعمل في الخفاء، لحث بعض الاتحاديات، والمدراء الرياضيين، لتطبيق سياسة الأرض المحروقة”.

وأردف وزير الشباب والرياضة: “هذا ملف خطير، سيتم وضعه لدى السلطات العمومية المعنية، لأن من يعمل على تعطيل وتكسير التوجه الوطني، عليه اعادة النظر في وطنيته”.

وتابع عبد الرزاق سبقاق: “علينا انجاح ألعاب البحر المتوسط، من أجل صورة الدولة الجزائرية، ويجب أن تكون المقاربة التي لدى بلماضي، معدية لدى كل الإطارات والحركة الرياضة”.

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