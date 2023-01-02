سبقاق: “حان الوقت لتستعيد كرة اليد الجزائرية مكانتها”

وجّه وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، خطابا تحفيزيا للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، تحسبا لمشاركتهم في البطولة العالمية.

وحضر الوزير سبقاق، اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين، لتوديع العناصر الوطنية، المتجهة إلى تونس لخوض آخر تربص لهم.

وصرح سبقاق، في حديثه للاعبين: “التحدي أمامنا كبير، ربما التحضيرات لم تكن في المستوى، لكن علينا التأقلم، وتحقيق نتيجة ايجابية”.

وتابع: “أنتم محاربون في الميدان، الأمر يتعلق بالجزائر، أنتم تحملون العلم الجزائري، لذا ننتظر منكم الكثير”.

كما أضاف: “الموعد عالمي، سيشهد مشاركات قوية، وحان الوقت لتستعيد كرة اليد الجزائرية مكانتها من خلال عمل قاعدي، وبالاعتماد على تقاليده”.

وأردف: “الحكومة تضع كل الامكانيات اللازمة أمامكم، ننتظر منكم نفس الحماس الذي عودتمونا عليه، ونحن جاهزون لتقديم الدعم اللازم”.

وأضاف الوزير: “كرة اليد هي ثاني رياضة أكثر شعبية في الجزائر، والمنتخب الوطني يعتبر مرجع للأندية الجزائرية، لذا سنواصل متابعة كل مستجدات منتخبنا”.

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “في وقت سابق كنا نعمل في ظروف كارثية وتمكنا من تحقيق نتائج مقبولة، وحاليا ننتظر منكم أكثر”.