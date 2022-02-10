سبقاق: رئيس الجمهورية رفع السقف لتصرفات الإتحادات والمنظمين

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن الالعاب المتوسطية.

وقال عبد الرزاق سبقاق اليوم الخميس. خلال أشغال اليوم الدراسي حول تحضيرات الألعاب المتوسطية. “رئيس الجمهورية رفع السقف لتصرفات الاتحادات و المنظمين”.

كما كشف عن القرارات الجديدة. “وضعنا كل من متخصيين و مدرب لكل إتحاد رياضي. على مستوى التحضير. هناك عمال جبار يتم على مستوى الاتحادات الرياضية لتحقيق نتائج ملموسة”.

بالمقابل. تطرّق سبقاق للحديث عن البنى التحتية. حينما قال “مرتاحين جدا من جانب البنية التحتية. كما أنّنا مطمئين من الجانب التنظيمي بعدما تم تعيين مسؤول عن تنظيم ألعاب البحر المتوسط”.

وختم “اخترنا عدد من المختصيين والأستاذ نور الدين مرسلي لقيادة عدد من الرياضات. وحتى التربصات المغلقة”.

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الوزير سبقاق يكشف سرّ زيارة ناصر الخليفي إلى الجزائر

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن الأسباب الحقيقية وراء زيارة ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شبكة بيان سبورتس، رئيس جهاز الإستثمار الرياضي في قطر.

وترأس سبقاق أشغال اليوم الدراسي حول تحضيرات الألعاب المتوسطية.

وعن الحدث قال سبقاق “هي عبارة عن زيارة عمل واستقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعتبر استقبال بوروتكولي”. وأضاف “أؤكد أن الجزائر سوق مهمة. و قناة بيان سبور من حقها وضع قدم في الجزائر”.

كما أشار سبقاق إلى إمكانية إعتماده، على بعض الاجانب كمدربين ومؤطرين. حيث تطرق “نلجأ إلى الأجانب عندما نفتقد للبعض من الكوادر الجزائرية في مجالات معينة. الصراعات و المشاكل الموجود هي موروثة من أشخاص مروا سابقا على الرياضة ومنذ 10 سنينن وهم أصلا خارجين عن الخدمة”.