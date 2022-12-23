سبقاق: “سنتدخل لتسقيف أجور اللاعبين بالتشاور مع الفيفا والكاف”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، سعيه لتسقيف أجور لاعبي كرة القدم، انطلاقا من الموسم الكروي المقبل 2024/2023.

ونقلت (و.أج)، تصريحات الوزير سبقاق، أين قال: “التحفيزات التي تعرضها بعض الأندية على لاعبي كرة القدم معمول بها وطنيا، ودوليا”.

كما أضاف: “لا يمكن التدخل إلا في عملية تسقيف الأجور المخصصة لرواتب اللاعبين، وهذا ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل”.

وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: “سنعمل على إحداث تعديلات في هذه المسألة بالتشاور مع الفيفا والكاف، وفقا للقوانين”.