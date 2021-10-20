سبقاق :””سنجسد مشروع الإحتراف ولا يجب العمل لمصلحة بعض الأطراف”

طالب وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق خلال اليوم الدراسي للجنة المشتركة بين الوزارة و الفاف مع الأندية المحترفة بضرورة التلاحم بين المسؤولين الجزائريين لفتح كل الفضاءات الرياضية.

وقال الوزير سبقاق أنه يسعى للوصول إلى الإحترافية في عالم الرياضة المحلية عامة حينما أكد “يجب على الجميع أن يحترمنا لنصل إلى الاحترافية التي نريدها، كما يجب على الجميع أين يحترم سيرورة الإنجازات المحققة للكرة الجزائرية” وأضاف “وجب علينا كذلك ترقية كرة القدم في بلادنا و التساير مع ما يقدمه المنتخب الوطني من إنجازات أخرها الفوز بالكان”.

و أشار سبقاق في حديثه عن قراراته الاخيرة منها تنحيته مدير مركب مصطفى تشاكر سابقا حيث قال “من جانبنا نحن كمسؤولين مقتنعين بعملنا، فقط نريد منكم أن تكونوا صرحين معنا في طرح المواضيع والتحقيقات، للعمل من أجل الرقي بالرياضة الجزائرية عامة، ولا يجب العمل من اجل مصلحة بعض الأطراف فقط، و حتى رؤساء الأندية يجب التضامن معنا لتحقيق أهدافنا”.