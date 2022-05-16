سبقاق: “سيتم اعادة تهيئة كل الملاعب التي تتجاوز 10 آلاف مقعد”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، سعي وزارته لإعادة تهيئة كل الملاعب الوطنية التي تتجاوز سعتها 10 آلاف مقعد.

وصرح سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “وزارة الشباب والرياضة ستقوم بتشخيص كل الملاعب التي تتجاوز سعتها 10 آلاف مقعد على المستوى الوطني”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “العمل جاري لتحديد مبلغ الدراسة، والقيام بعملية التهيئة لكل هذه الملاعب”.

وتابع عبد الرزاق سبقاق: “يجب إعادة النظر في الحضيرة الملاعب الوطنية، لامتلاكنا امكانيات كبيرة غير مستغل، لا تعكس المجهودات والاستثمارات المنجزة”.

وجاءت هذه التصريحات من الوزير عبد الرزاق سبقاق، خلال الزيارة التفقدية التي قادها إلى ولاية الشلف.