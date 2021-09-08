سبقاق: “سيتم الطعن في عقوبة بن يخلف وفتحي نورين”

تحدث وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق عن العقوبة التي تعرض لها المدرب السابق للمنتخب الوطني للجيدو عمار بن يخلف، والمصارع فتحي نورين.

وصرح الوزير سبقاق، في هذا الخصوص: “طلبت من رئيس اللجنة الأولمبية تقديم طعن في عقوبة عمار بن يخلف، وفتحي نورين”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “نسعى لمحاولة تخفيف عقوبتهما قدر المستطاع واسترجاع خدماتهما”.

يذكر أن عمار بن يخلف، وفتحي نورين، تعرضا لعقوبة الإيقاف لعشر سنوات، من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، عقب رفضهما مواجهة مصارع من الكيان الصهيوني، في الطبعة الأخيرة من الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.