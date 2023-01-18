سبقاق: “شان الجزائر ينافس الطبعات السابقة لـ”الكان””
بقلم كريم تيغرمت
كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، الرضى الكبير الذي أبداه مسؤولو الكاف، عن مستوى تنظيم “الشان”.
وصرح الوزير سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ورؤساء الاتحادات أمام مستوى آخر من التنظيم والحضور الجماهيري المميز خلال هذا الشان”.
كما أضاف: “هذا الأمر كان متوقعا منذ البداية، وحتى مسؤولي الكاف كانوا متأكدين بأن شان الجزائر سيكون أحسن طبعة، وينافس حتى الطبعات السابقة للكان”.
وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: “ملعب “نيلسون مانديلا”، والحضور الجماهيري المميز أعطى بعد آخر لشان الجزائر”.
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