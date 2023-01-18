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الرياضة

سبقاق: “شان الجزائر ينافس الطبعات السابقة لـ”الكان””

بقلم كريم تيغرمت
سبقاق: “شان الجزائر ينافس الطبعات السابقة لـ”الكان””
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كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، الرضى الكبير الذي أبداه مسؤولو الكاف، عن مستوى تنظيم “الشان”.

وصرح الوزير سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ورؤساء الاتحادات أمام مستوى آخر من التنظيم والحضور الجماهيري المميز خلال هذا الشان”.

كما أضاف: “هذا الأمر كان متوقعا منذ البداية، وحتى مسؤولي الكاف كانوا متأكدين بأن شان الجزائر سيكون أحسن طبعة، وينافس حتى الطبعات السابقة للكان”.

وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: “ملعب “نيلسون مانديلا”، والحضور الجماهيري المميز أعطى بعد آخر لشان الجزائر”.

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