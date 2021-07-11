سبقاق: “شبيبة القبائل تستحق التقدير والإحترام”

أثنى وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق على العودة القوية لشبيبة القبائل هذا الموسم، رغم خسارتهم كأس الكاف، مؤكدا أن بلوغ الدور النهائي، يعد في حد ذاته انجاز كبير.

وصرح الوزير سبقاق، خلال استقباله بعثة الشبيبة بمطار “هواري بومدين: “ليس من السهل بلوغ الدور النهائي، والشبيبة أكدت عودتها القوية، وقدرتها دائما على رفع الراية الجزائرية في الخارج”.

وأضاف: “هذا الفريق أكد استحقاقه لنيل الإعتراف، والاحترام، وسنراجع ما بإمكاننا القيام به من أجل الشبيبة وكرة القدم الجزائرية بصفة عامة، بطريقة احترافية”

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “تابعت المباراة، ورأيت فريق شاب، يعتبر استثمار للمستقبل، نشكركم على كل المجهودات التي قدمتموها”.