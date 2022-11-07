سبقاق: “عنابة ستكون في تمام الجاهزية لاحتضان مباريات الشان”

أبدى وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ثقته في تمكن ولاية عنابة من بلوغ الجاهزية التامة لاحتضان منافسة “الشان”.

وصرح عبد الرزاق سبقاق من عنابة: “هناك تقدم كبير وملحوظ في الأسغال الذي يجعل عنابة في تمام الجاهزية لاستقبال هذه التظاهرة”.

كما أضاف الوزير: “تبقت بعض اللمسات الأخيرة على ملعب “19 ماي”، والتي سيتم الانتهاء منها قبل 15 نوفمبر الجاري”.

وجاءت هذه التصريحات من الوزير عبد الرزاق سبقاق، خلال الزيارة التفقدية التي قادته لعنابة، لمعاينة التحضيرات الخاصة بمنافسة “الشان”.