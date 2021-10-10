سبقاق عن فضيحة “تشاكر” :”عقلية العصابة لا تزال موجودة لدى البعض”

عبّر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق. عن غضبه الشديد بعد فضيحة ملعب “مصطفى تشاكر”، بمناسبة مواجهة المنتخب الوطني أمام النيجر.

وتحدث الوزير قائلا :”رئيس الجمهورية كان مُحقا. عندما تحدث عن العصابة، يبدو بأن عقلية هذه الأخيرة أصبحت مُترسخة لدى بعض مُسيري المُنشآت في بلادنا”.

وواصل :”من المؤسف أن تصل مثل الجزائر، للوضع الحالي. والفضيحة التي تحدث عنها لاعبو المنتخب الوطني”.

وختم :”لقد إتخذنا قرارات فورية، يمكن إعتبارها حلول آنية. ولكن المُعضلة أعمق، على أن نقوم بعدها بخطوات مدروسة مع المُختصين من أجل مُعالجة الإشكال المطروح”.

يُذكر بأن سبقاق أصدر قرار رسميا، يقضي بإقالة كمال ناصري مدير ملعب مصطفى تشاكر، بعد تكرر فضيحة الأرضية لمُبارتين على التوالي “جيبوتي وبعدها النيجر”.