سبقاق: “قدمنا كل الضمانات للكاف في قدرتنا على تنظيم كان 2025”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، مجددا، تقديم الجزائر لملف جد قوي من أجل نيل شرف تنظيم كان 2025

وصرح سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “قدمنا ملفا قويا، وكل العالم يعرف مكانة الجزائر ودورها في دعم الشباب، ونشر السلم في القارة، والعالم”.

كما أضاف: “نملك من المؤهلات ما يسمح لنا بالذهاب لأبعد من ذلك. أشقاؤنا الأفارقة يدركون ذلك، وحاليا الكرة في مرمى الكاف”.

وأردف وزير الشباب والرياضة: “قدمنا كل الضمانات، بقي على الكاف ضمان سير عملية اختيار البلد المنظم لكان 2025 بكل شفافية”.

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “إذا كانت هناك دولة أخرى تملك منشآت رياضية، وقدرات تنظيمية أفضل من الجزائر، سنصفق لها ونشجعها”.