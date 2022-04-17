سبقاق: قدمّنا كل الأدلّة لدى الفيفا و أتمنى أن تنصف الجزائر

أكّد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن الجزائر تعرضّت لظلم تحكيمي من قبل الحكم غاساما خلال مباراة المنتخب الوطني امام الكاميرون.

وفي أول تعليق لسبقاق بخصوص طعن الفيفا. قال “المنتخب الوطني تعرّض إلى أخطاء تحكيمية وكنا ضحية تحكيم في المقابلة الاخيرة امام الكاميرون”.

كما أضاف “الفاف قدمت كل الطعون اللازمة والادلة التي اللازمة التي تثبت بوجود أخطاء تحكيمية”.

كما أردف ” الامر يبقى بين يد الفيفا واتمنى ان تنصف الجزائر وينصف الفريق الوطني. لأنّه حقيقة من خلال الأدلة والتقارير التي قدمناها أؤكد أنه هنالك إجحاف”