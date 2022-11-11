سبقاق: “قطر ستُتعب من سيحتض كأس العالم بعدها”

أشاد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بالاستراتيجية التي انتهجتها قطر في تنظيم كأس العالم 2022، مؤكدا بأنها ستُبهر العالم.

وصرح سبقاق، لوكالة الأنباء القطرية: “عقارب الساعة القطرية لا تخطئ أبدا، تماما كالاستراتيجية التي تنتهجها لإبهار العالم”.

كما أضاف: “لا يوجد أدنى شك في الامكانيات التي سخرتها قطر لانجاح هذا الموعد الكروي العالمي، خاصة من حيث التنظيم وجاهزية البنى التحتية”.

وأردف: “قطر ستُتعب من سيحتضن كأس العالم بعدها، فهي التي خططت ونفذت وأبهرت العالم في وقت قياسي لتنفرد بالريادة المطلقة من حيث الجاهزية، التنظيم، وتوفير سبل الراحة والرفاهية”.

وعن الانتقادات التي طالت قطر مؤخرا، قال سبقاق: “الانتقادات جاءت من أقلام مأجورة تخدم مصالح ضيقة، وهي زوبعة في فنجان”.

وختم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: “قطر تملك منتخبا شابا وسيرفع راية قطر وراية العرب عالياً”.