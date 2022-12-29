سبقاق :”كلنا مجنّدون و هذا ما أطلبه من الجمهور الجزائري”

طالب وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق من الجمهور الجزائري بضرورة اعطاء صورة جيّدة للجزائر بالتشجيع الحضاري.

وقال سبقاق في الكلمة الافتتاحية، اليوم الخميس. خلال الكشف عن تميمة الشان بمقر “الفاف” “نحن أمام تحديات كبيرة. و بوادر التنظيم جيّدة، كما أنّنا نسعى للبرهنة على قدرتنا على احتضان المنافسة وقوة الجزائر”.

وأضاف “يجب على الجمهور الجزائري التشجيع بكل روح رياضية. و المطالبة من المناصرين بإعطاء صورة مشرفة عن الجزائر. من جانبنا نؤكد أن كل المسؤولين مجنّدين لإنجاح التظاهرة”.

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