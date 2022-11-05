سبقاق: “كل المنشآت جاهزة تحسبا لمنافسة “الشان””

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بمناسبة زيارة الأمين العام للكاف فيرون موسينغو أومبا، جاهزية الجزائر لاحتضان بطولة “الشان”.

وصرح الوزير سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “كل المنشآت جاهزة تحسبا لمافسة “الشان”، ونحن حاليا نقوم باللمسات الأخيرة، وكل اللجان تسهر على الجانب التنظيمي”.

كما أضاف: “حاليا يتواجد معنا فريق من الكاف يترأسه الأمين العام فيرون، أين يقومون بزيارة الولايات المعنية باحتضان هذه البطولة”.

يذكر أن الأمين العام للكاف، تنقل اليوم السبت، إلى وهران رفقة رئيس الفاف جهيد زفيزف لمعاينة ملعب وهران الجديد