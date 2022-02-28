سبقاق: “لا يوجد مانع من احتضان الجزائر لكأس أمم إفريقيا”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن الجزائر جاهزة لتنظيم واحتضان احدى منافسة بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأكد سبقاق، في هذا الخصوص: “احتضان الكان، تقنيا في 2023 ستكون كل الهياكل الرياضة جاهزة. ومن الناحية النظرية لا يوجد ما يمنع ذلك”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “ويبقى هذا الأمر على عاتق “الفاف”، لمناقشة امكانية طلب استظافة هذه البطولة”.

وتابع وزير الشباب والرياضة: “الجزائر انطلاقا من 2023، ستكون جاهزة. سواء من ناحية التجهيزات، أو الجانب اللوجيستيكي”.

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سبقاق يرد على أعداء الجزائر والمنتخب الوطني

علّق وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناخب الوطني جمال بلماضي، والتي أكد فيها وجود أعداء للمنتخب الوطني.

وصرح الوزير سبقاق، في هذا الخصوص: “الفريق الوطني ملك لكل الجزائريين، وهو ليس حكرا على أفراد، أو مؤسسات”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “نحن نعول كثيرا على المنتخب الوطني في المواعيد القادمة، وأولها اقتطاع تأشيرة التأهل لمونديال قطر”.

وختم الوزير عبد الرزاق سبقاق: “هذا أفضل رد على من يحزنه فوز الجزائر، أو تسعده هزيمة منتخبنا الوطني”.