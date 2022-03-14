سبقاق: “لبينا طلب الأنصار لدعم الخضر في بلوغ المونديال”

أوضح وزير الشباب والرياضة، عهبد الرزاق سبقاق، بأن قرار تخفيض سعر الرحلة إلى الكاميرون جاء نزولا عند طلب أنصارالخضر.

وصرح سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “تهاطلت الطلبات على وزارتنا، من المناصين الراغبين في التنقل إلى الكاميرون لإعادة النظر في سعر التذكرة”.

كما أضاف: “بعد دراسة الموضوع تقرر تخفيض تكلفة الرحلة إلى 5 ملايين سنتيم لتمكين أكبر عدد من الأنصار للتنقل”

وأردف الوزير: “نتمنى فقط أن يكون هؤلاء الأنصار في مستوى المجهود الذي بذل، وأن يكونو مثال حقيقي للاعب رقم 12”.

وختم الوزير عبد الرزاق سبقاق: “نتمنى من أنصارنا أن يقدموا التشجيع اللازم لمنتخبنا الوطني، ومساعدتهم على افتكاك التأهل للمونديال قطر”

كما نتمنى أن يكونو مثال حقيقي للاعب رقم 12 الذي سيشجع منتخبنا الوطني لمساعدته على افتكاك تأشيرة التأهل لمونديال قطر 2022.