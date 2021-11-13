سبقاق “لسنا وكالة سفر أو سياحة “

أعطى اليوم السبت وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إشارة إنطلاق قافلة لحركية الشباب. بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجزائر.

القافلة المعنونة بشعار “قافلة تاريخ أمجاد على خطى أمجاد”. ستجوب مختلف ولايات الوطن ابتداء من 13 إلى 20 نوفمبر 2021. وسيستفيد منها ما يقارب 500شاب يتراوح سنهم بين 21 إلى 35 سنة. كما ستعتبر فرصة لاكتشاف مختلف مناطق الوطن خاصة المناطق السياحية والاثرية التاريخية.

إلى جانب ذلك، ثمن سبقاق الخطوة حيث قال “لا نستطيع بعث الشباب دون إذن بيداغوجي ونفسي، نحن لسنا وكالة سفر، لدينا خدمة عمومية وعملنا ليس لديه دوافع تجارية”.

وفي رده على البرنامج الخاص قال “نملك برنامج والبرنامج يكون مدروس طبعا بالنسبة لنا عندما نرسل الشباب للقيام سفريات إلى خراج الولايات”.

كما قال عن هدف الطبعة “نستخلص الأمور ونملك بعدها حصيلة عن مدى استفادة الشباب من السفريات وحتى على علاقاته على المستوى الوطني”.

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نشرت اليوم السبت صحيغة “تلغرام”الفرنسية حوار خاص مع متوسط ميدان الخضر هاريس بلقبلة. أين كشف عن كل صغيرة وكبيرة تخص مشواره الكروي.

وفي رده على سؤال الصحفي عن تذبذب مشاركته مع المنتخب وبريست. قال “عقليتي تجبرني على المنافسة على منصبي، أنا أفتخر بذات الأمر، أحب الضغط وهذا أمر طبيعي”.

وعن لقاء بوركينافاسو قال “نتواجد في المرتبة الأولى وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، أما عن مباراة الثلاثاء أعتبرها صعبة صراحة”.

أضاف “نبحث عن التأهل إلى المونديال لكن لا ننسى اننا سنلعب الكان كذلك”.

كما عاد بلقبلة للحادثة الشهيرة بقطر “حاليا أنا متواجد في قائمة بلماضي، ومنطقيا أني سألعب الكان واتمنى ذلك، انتظرها بشغف بصراحة لأن غيابي عن كان 2019 سابقا أثر فيا “.

يذكر، أنه تم الإستغناء عن بلقبلة في كان 2019 من قبل بلماضي بعد تسببه في الإخلال بالنظام العام للفريق في تربص قطر.

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