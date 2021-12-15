سبقاق: “ماتفعله الفاف رسالة لكل الإتحادات الرياضية الأخرى”

أعرب وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن سعادته بالتأهل الذي حققه المنتخب الوطني أمسية اليوم الأربعاء إلى نهائي كاس العالم للمنتخبات العربية.

وتحدث سبقاق بعد نهاية المباراة عن الفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام المنتخب القطري في إطار الدور ثمن النهائي للمونديال العربي.

وقال: “أعبر عن الفرحة والسعادة التي تغمرنا، في الجزائر، وأهنئ الفريق الوطني والمسيرين، وكل الذين ساهموا في صنع هذه الأفراح وأهنئ الشعب الجزائري بهذه الإنتصارات المتواصلة والتي تعتبر دعم معنوي لكل الشعب الجزائري، دليل أن التحضير الجيد والمتابعة الجيدة تصنع الفارق بالنسبة لكرة القدم، وهذه رسالة لكل القطاعات الأخرى بأنه إذا تضافرت الجهود، من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة فإننا حتما سنصل، ربحنا فريق قوي، وربحنا مدرب جيد، ونتمنى التوفيق للجميع في الإستحقاقات القادمة، النهائي سيكون شمال إفريقي بإمتياز، وأتمنى أن يعود المنتخب الجزائري بالكأس إلى أرض الوطن إن شاء الله”