سبقاق: “مبادرة أنصار المولودية دليل على نبلهم ومبادئهم”

هنأ وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق فريق مولودية الجزائر بوصوله إلى مئة سنة عن تأسيسه، بإعتباره عميد الأندية الجزائرية الذي ساهم في العديد من الإنجازات والألقاب على المستوى المحلي والقاري.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمبادرة أنصار المولودية الذين رفضوا الإحتفال بالمئوية، وتوجيه النفقات إلى المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا.

تهنئة وزارة الشباب والرياضة لفريق مولودية الجزائر:

“يحتفل اليوم 07 أوت 2021 نادي مولودية الجزائر بمئوية تأسيسه. هذا الفريق الذي يتمتع بتاريخ نضالي كبير حيث كان من أبرز أهداف تأسيسه الدفاع عن القضية الوطنية ضد المستعمر الفرنسي الغاشم.

شخصيات كبيرة صنعت تاريخ هذا النادي العريق كعبد الرحمان عوف رحمه الله، عبد الحميد زوبة و عبد القادر ظريف أطال الله في عمرهم، و كذا أرمادة من الرؤساء، المدربين و اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في المولودية وفي كرة القدم الوطنية.

المولودية أو نادي الشعب كما يلقبه محبّوه له شعبية كبيرة بالنظر إلى

العدد الكبير لمناصريه المتواجدين في كل ربوع الوطن.

و يعتبر فريق مولودية الجزائر أول نادي جزائري يفوز بثلاثية تاريخية كأس

إفريقيا للأندية البطلة، كأس الجزائر و البطولة الوطنية و ذلك في سنة

1976، فاتحا الطريق لباقي الأندية.

ولقد اعتبرت إستراتيجية فريق مولودية الجزائر بعد الاستقلال نموذجا

ناجحا في مجال الإنجازات الرياضية (في كل الرياضات) مكّنتها من نيل عدد

كبير من الألقاب وكانت خزان للمواهب الشابة لكل المنتخبات الوطنية.

إن مبادرة أنصارالمولودية بقرارهم توجيه نفقات الاحتفال بمئوية النادي

إلى المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا أكبر دليل على نبل و مبادئ

الفريق، داعين بالرحمة لكل ضحايا هذا الوباء و الشفاء العاجل للمصابين.”