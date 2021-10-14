سبقاق: “مباراة الجزائر وجيبوتي ستلعب بمصر في هذا التاريخ”

أكد وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق، اليوم الخميس أن مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره منتخب جيبوتي لحساب الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر 2022 ستكون رسميا بالقاهرة بمصر.

وكشف الوزير، خلال ندوة صحفية على هامش أول إجتماع له مع مدراء الشباب والرياضة، أن المقابلة ستكون في القاهرة يوم 10 نوفمبر الداخل على الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

في سياق آخر، أكد سبقاق أنه تم اتخاد تدابير واجراءات بخصوص ملعب تشاكر حيث تم تحويل تسيير الملعب رسميا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

مضيفا أنه يبقى على عاتق الوزارة المتابعة، بينما الجانب التقني تتكفل به الفاف مع الشركات التي ستتعاقد معها.

وعن ألعاب البحر الأبيض الموسط أكد الوزير ان الجزائر ستكون جاهزة لاحتضان هذه الالعاب.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp