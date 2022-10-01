سبقاق :” مستعدون لإحتضان كاس افريقيا 2025 بتقديم ملف قوي”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، عن استعداد الجزائر لتنظيم كأس افريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا بتقديم ملفا قويا.

وقال سبقاق خلال حضوره قرعة الشان اليوم السبت بأوبرا الجزائر “الجزائر باستطاعتها احتضان كل التظاهرات، وسندافع عن ملفها”.

وأضاف :”نظمنا عدد من المنافسات، ورئيس الجمهورية يدعمنا كما أكد لموتسيبي أن الجزائر قادرة على احتضان اي منافسة افريقية”.

وأضاف “بعد اعلان سحب الكان من غينيا، سنقدم ملفنا القوي للدفاع عن امكانية احتضان الجزائر لكأس افريقيا، لا يوجد اي فرق بين الشان و الكان”

كما اردف “نفس المنافسة ونفس الجانب التسييري، أتمنى أن نقدم صورة جيدة عن الجزائر و بفضل جاهزية الجزائر سندخل في مرحلة جديدة”