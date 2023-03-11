سبقاق: “ملعب نيلسون مانديلا سيكون متاحا للأندية في هذا الموعد”

وضع وزير الشباب والرياضية عبد الرزاق سبقاق، حدا للتأويلات التي أثيرت حول إمكانية استفادة ممثلي الكرة الجزائرية. في المنافستين القاريتين. من ملعب “نيلسون مانديلا” لاستقبال منافسيهم.

وفي رده على سؤال وجهه صحفي قناة “النهار” حول قضية ملعب نيلسون مانديلا، وغلقه في وجه ممثلي الجزائر في “الكاف” و”الشامبينز ليغ” قال سبقاق: “ملعب براقي ليس مغلقا، وإنما يخضع لعمليات تحضير وتجهيز..الملعب احتضن 9 لقاءات في الشان خلال 3 أسابيع والأرضية تحتاج لإعادة تهيئة”.

كما أوضح الوزير، في السياق ذاته. بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أكد على هامش افتتاح ملعب “نيلسون مانديلا” بأن المنشآت الرياضية تحت تصرف شباب الجزائر.

وختم سبقاق، على هامش أشغال الملتقى الوطني للطب الرياضي، اليوم السبت: “في الفترة الماضية استفاد منتتخب أقل من 17 سنة من ملحق ملعب براقي للتحضير، وحتى الأندية المحترفة استغلت الملحق، أما الملعب الرئيسي، يتم تحضيره لاستقبال لقاء المنتخب (يقصد لقاء النيجر) وبعدها سيكون تحت تصرف الأندية.”

يذكر، أن الخضر، سيستقبلون منتخب النيجر يوم الـ 23 من شهر مارس الجاري، بملعب “نيلسون مانديلا” ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.