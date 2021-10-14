سبقاق: “ملعب “5 جويلية” سيكون جاهزا في هذا التاريخ”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، اليوم الخميس، عن موعد استلام ملعب “5 جويلية”، ودخوله حيز الخدمة من جديد.

وصرح الوزير سبقاق، في هذا الخصوص: “نهاية شهر أكتوبر الجاري ملعب “5 جويلية سيكون جاهزا لاحتضان المباراة مها كان حجمها، ليستغل كخطة بديلة”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “إذا انتهت الأشغال بملعب وهران نهاية الشهر الجاري، الأرضية أيضا ستكون جاهزة لاحتضان مباريات كرة القدم”.

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “حاليا تم الشروع في التكفل بأرضية ملعب “تشاكر”، والتقارير تصلني يوميا، من طرف المختصين”.

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