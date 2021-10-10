سبقاق: “منحنا صلاحية تسيير ملعب “تشاكر” للفاف”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الأحد، القرار الذي تم اتخاذه بخصوص منح تسيير ملعب “مصطفى تشاكر” للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وصرح الوزير سبقاق، من مطار “هواري بومدين” بالعاصمة: “حولنا تسيير ملعب “تشاكر” للفيدرالية، بحكم تمتعهم بمرونة أكبر في تسيير هذا الأمر، وبامكانهم ضمان أرضية وفق متلطاب لاعبينا”

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “طلبت من مدير المعهد الوطني العالي لعلوم وتكنلوجيا الرياضة، ايجاد حل علمي نهائي لهذه المشكلة”.

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “مباشرة بعد عودتنا من النيجر “متفوقين ان شاء الله”، سنتحصل على تقرير مفصل من المختصين”.

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