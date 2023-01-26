سبقاق :” من غير الموضوعي تحميل منتخب كرة اليد الانتكاسة”

دافع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن المنتخب الوطني لكرة اليد رغم الإقصاء من كأس العالم. التي تجري ببولندا و السويد.

وقال وزير الشباب والرياضة سبقاق في تصريح لـ “النهار” بملعب 5 جويلية الأولمبي “يجب أن نكون موضوعيين، سقوط كرة اليد لم تحصل في 2002 و 2021 أو 2015. الناس يعلمون أن كرة اليد تعرف السقوط منذ سنوات سابقة”.

وأضاف “من غير الموضوعي أن نحمل الفريق المتواجد حاليا مسؤولية الهزيمة او الانتكاسات”.

كما أشار، إلى انه سيعمل ما في وسعه من اجل إيجاد الحلول في الفترة المقبلة.

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