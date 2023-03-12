سبقاق :”نسعى لوضع كل الأندية في اريحية وسننتهي في هذا الموعد”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن وزارته تسعى لوضع كل الأندية في اريحية تامة.

وقال عبد الرزاق سبقاق خلال الندوة الذي عقدها. اليوم الأحد، لدى استقباله وزيرة الشباب لجمهورية زيمبابوي “نسعى لوضع كل الأندية في اريحية وأضن مع اقتراب الموسم الرياضي المقبل. تكون الأمور انتهت تماما بالنسبة لكل الأندية”.

كما أضاف عن الشراكة مع وزارة الشباب لجمهورية زيمبابوي “نسعى لنكون عمليين، و التوقيع على مذكرة تعاون قمنا بها سابقا، حاليا سيكون التعاون مع الوزارة، بين الجزائر و موزمبيق”

كما ختم سبقاق “نقاط هامة تخص أنشطة الشباب، و التكوين الذي سيعود بالفائدة. نسعى قدر المستطاع للتعامل على مستوى النوادي الجزائرية”.

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