سبقاق: “نعتذر رسميا عن ما بدر اتجاه الرياضيين من ذوي الهمم”

قدم وزير الشباب والرياضية، عبد الرزاق سبقاق اليوم الخميس، خلال حفل تكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للرياضيين من ذوي الهمم، اعتذارا رسميا للدفعة الأولى من رياضيي ذوي الهمم.

وصرح سبقاق في هذا الخصوص: “هذا الحفل التكريمي جاء ليترجم فيه فخر الدولة بإنجازات أولادها البارة، وتحقيقهم نتائج مبهرة شرفت الجزائر”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “نعتذر رسميا عن ما بدر من سلوك اتجاه رياضيين من ذوي الهمم العالية”.

وتابع عبد الرزاق شبقاق: “هذا اللقاء رسالة لكل الشباب الجزائر مغزاها أن الدولة الجزائرية لا تنكر عمل أبنائها وتسخر كل الوسائل اللازمة لمساعدت الشباب”