سبقاق: “نهدي كأس العرب باسم رئيس الجمهورية للشعب الفلسطيني”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تتويج المنتخب الوطني للناشئين، ببطولة كأس العرب، مهديا اياها للشعب الفلسطيني.
وصرح سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “مبروك علينا هذا التتويج، وهو دليل على المجهودات والعمل الكبير الذي قام به منتخبنا لأقل من 17 عاما”.
كما أضاف: “لاعبينا أبدو روح قتالية كبيرة فوق الملعب، وهذه الكأس نهديها باسم رئيس الجمهورية للشعب الفلسطيني”.
وتابع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق: “فرحتنا كبيرة، بدليل الأجواء التي صنعها المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما”.
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