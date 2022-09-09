سبقاق: “نهدي كأس العرب باسم رئيس الجمهورية للشعب الفلسطيني”

ثمّن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تتويج المنتخب الوطني للناشئين، ببطولة كأس العرب، مهديا اياها للشعب الفلسطيني.

وصرح سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “مبروك علينا هذا التتويج، وهو دليل على المجهودات والعمل الكبير الذي قام به منتخبنا لأقل من 17 عاما”.

كما أضاف: “لاعبينا أبدو روح قتالية كبيرة فوق الملعب، وهذه الكأس نهديها باسم رئيس الجمهورية للشعب الفلسطيني”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق: “فرحتنا كبيرة، بدليل الأجواء التي صنعها المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما”.