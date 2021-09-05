سبقاق :”هذا ما سنقوم به عند تواجد رياضيينا في نفس وضعية نورين”

أوضح وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بأن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية وجميع القضايا العادلة، واضح ولا يمكن لأي كان أن يُزايد عليه، وذلك في إطار حديثه عن قضية المُصارع، فتحي نورين، وما عاشه خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”نورين رياضي قدم الكثير للجزائر، ولا نريد أن نخسره، رغم أنه قد يدفع الثمن غاليا أمام الهيئات الدولية، ولكنه تحمل المسؤولية ونحن في الجزائر لدينا موقف واضح تجاه القضية الفلسطينية”.

وتطرق الوزير، لإمكانية تكرار ذات السيناريو، بتواجد رياضيين جزائريين أمام مُنافسين من الأراضي المُحتلة، في المُنافسات الدولية مُستقبلا قائلا :”نحن ملتزمون بالميثاق الأولمبي، وسنُقيم الوضع حالة بحالة، ولكل مقام مقال ولكل حادث حديث”.