سبقاق: “هذا هو موعد تدشين ملعب براقي وسنعمم التذاكر الإلكترونية”

تحدث وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، عن موعد تدشين ملعب “براقي”، وسعي وزارته لتعميم التذاكر الالكترونية.

وصرح الوزير سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “ساعات قليلة تفصلنا على تسليم ملعب “براقي”، المسألة قضية اجراءات، وافتتاح “الشان” سيتم بملعب “نلسن مونديلا””.

كما أضاف بخصوص التذاكر الالكتروني: “التذاكر الالكترونية لا رجعت فيها، بدأنا مع المنتخبات الوطنية، وسيتم تعميمها في مباريات المحترف الأول”.

وجاءت تصريحات وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، خلال توديعه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، بمطار هواري بومدين.