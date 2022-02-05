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الرياضة

سبقاق: “هناك لجنة صحية تعمل على ضمان نجاح ألعاب البحر المتوسط”

بقلم كريم تيغرمت
سبقاق: “هناك لجنة صحية تعمل على ضمان نجاح ألعاب البحر المتوسط”
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طمأن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بخصوص التحضيرات الجارية من الجانب الصحي، لضمان نجاح ألعاب البحر المتوسط.

وصرح سبقاق، “للنهار”: “رغم الجائحة، المنافسات تتم في كل أنحاء العالم على غرار كأس العرب وكأس افريقيا، والألعاب الشتوية ببكين”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “الجزائر غير مستثنية في ذلك، فيما يخص ألعاب البحر المتوسط”.

وتابع الوزير سبقاق: “هناك لجنة تقوم بعملها في الجانب الصحي، من أجل ضمان انجاح الطبعة الـ19 من ألعاب البحر المتوسط”.

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