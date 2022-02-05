سبقاق: “هناك لجنة صحية تعمل على ضمان نجاح ألعاب البحر المتوسط”

طمأن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بخصوص التحضيرات الجارية من الجانب الصحي، لضمان نجاح ألعاب البحر المتوسط.

وصرح سبقاق، “للنهار”: “رغم الجائحة، المنافسات تتم في كل أنحاء العالم على غرار كأس العرب وكأس افريقيا، والألعاب الشتوية ببكين”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “الجزائر غير مستثنية في ذلك، فيما يخص ألعاب البحر المتوسط”.

وتابع الوزير سبقاق: “هناك لجنة تقوم بعملها في الجانب الصحي، من أجل ضمان انجاح الطبعة الـ19 من ألعاب البحر المتوسط”.