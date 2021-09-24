سبقاق يتدخل لإجلاء البطل إسلام جيابلي من تايلاندا

تدخل وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بشكل رسمي من أجل تمكين المصارع الجزائري، جمال جبايلي، من العودة الى أرض الوطن بداية من الأسبوع القادم.

وكان بطل “البوكس تاي”، عالقا في تايلاندا لمدة سنتين كاملتين، لتتحرك الوصاية وتُساعده من أجل دخول الجزائر بعد طول إنتظار، وهذا بعد غد الأحد.

يُذكر بأن جمال جيابلي كان قد صنع الحدث، في مُنازلاته الأخيرة، برفع الراية الفلسطينية في كل مرة بشعار مع “فلسطين ظالمة أو مظلومة”.