سبقاق يترأس إجتماع لجنة الشباب والرياضة للإتحاد الإفريقي

ترأس وزير الشباب والرياض، عبد الرزاق سبقاق، إجتماع لجنة الشباب والثقافة والرياضة للإتحاد الإفريقي، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بمُشاركة ممثل عن وزارة الثقافة.

ودُرس في هذا الإجتماع، نشاطات ومشاريع الدورة الثالثة للجنة، كما وُضت ترتيبات بأن الدورة المُقبلة نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وخلص الإجتماع، بالمُصادقة على توصيات الغاية منها تنسيق الجهود الإفريقية في مجالات الشباب والرياضة، وتنظيم تظاهرات ومُنافسات رياضية داخل القارة الإفريقية.