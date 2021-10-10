سبقاق يتوعد :”سنفرض عقوبات ولكن دون شعبوية”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بمناسبة مُغادرة المنتخب الوطني لأرض الجزائر، تجاه نيامي تحسبا لمُلاقاة النيجر، بأنه لا ينوي السكوت عن أي تجاوزات تحدث من طرف أي مسؤول داخل قطاعه.

وتحدث الرجل الأول في الرياضة الجزائرية :”العقوبات ستكون بكل تأكيد، وفرضنا بعضا منها في الفترة الماضية، وأؤكد بأن الأمور ستتم دون شعبوية من أجل تحسين الأوضاع”.

وواصل في سياق مُتصل :”الأمور تتم بشكل تدريجي بطبيعة الحال، لأنه من غير الممكن إفراغ القطاع من إطاراته دُفعة واحدة”.

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