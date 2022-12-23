سبقاق :”يجب على الأندية إيجاد موارد مالية من مصادرها “

طالب وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق من المسؤولين عن الأندية الجزائرية البحث عن مموّلين خواص ومصادر التمويل.

وقال عبد الرزاق سبقاق في تصريح له الذي نقلته الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “يجب على الأندية إيجاد موارد مالية لأنفسها لدعمها من الجانب الرياضي”.

وأضاف سبقاق :”يجب على المسؤولين عنها البحث عن مصادر التمويل دون طلب التمويل من طرف الدولة”.

يذكر، أن عدد من الأندية تعاني من مصادر من التمويل في الوقت الراهن. ابرزها اتحاد بسكرة و نجم مقرة الى جانب مولودية وهران الذي يبدو أنها حلّت مشاكلها المادية مؤخرا.

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