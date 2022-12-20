سبقاق :” يجب وضع الخلافات جانبا لإنجاح التظاهرات الرياضية في الجزائر”

طالب وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق من الجميع بضرورة وضع المصالح الشخصية جانبا، و دعم الجزائر في احتضان المنافسات الافريقية.

وتطرّق عبد الرزاق سبقاق في منتدى الحوار اليوم الثلاثاء إلى منشور الاعلامي حفيظ دراجي:”تصريح حفيظ دراجي عبارة عن تحليل. حفيظ ليس عضو في الكاف و ليس رئيسا في الاتحاد الإفريقي. هو خبير رياضي و صحافي مقتدر، و يعرف من أين تأكل الكتف”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة “كلامه يأخذ بعين الاعتبار، الجوانب الرسمية تكون في مقر الحدث. و الأمر لم يتمّ الفصل فيه، فقط من جانبنا يجب تقديم الصورة الجميلة لبلدنا، وأود أن أشير إلى أن كلام حفيظ جيّد حتى نتأهب إلى المخططات”.

وختم سبقاق :”من جانبكم يجب وضع الخلافات جانبا لإنجاح الأحداث الرياضية في الجزائر”.

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