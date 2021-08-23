سبقاق يجتمع بالرياضيين الأولمبيين ويستمع لتوضيحاتهم بعد المشاركة الكارثية في أولمبياد طوكيو
بقلم يونس رزيق
إجتمع صبيحة اليوم الإثنين وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بالرياضيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية والتي جرت فعاليتها في طوكيو الشهر الماضي.
وخلال هذا اللقاء استمع السيد وزير الشباب و الرياضة لانشغالات الرياضيين الذين سردوا جل المشاكل التي واجهوها خلال تحضيراتهم وكذا المعاناة التي تلقوها في تنقلاتهم لأجل خوض المنافسات سواء كان ذلك داخل أو خارج الوطن.
كما كان هذا اللقاء فرصة للقيام بمعالجة و تشخيص دقيق لأسباب النتائج المحصل عليها خلال دورة الألعاب الاولمبية الأخيرة و التي ستسمح بالخروج بمقترحات و حلول سيتم تفعيلها في الأيام القادمة حتى يتسنى للرياضيين التركيز على تدريباتهم تحسبا للمواعيد الرياضية القادمة بداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران الصائفة المقبلة.
و قد أكد السيد وزير الشباب و الرياضة للرياضيين على أنهم هم الفاعلين الحقيقيين وأنه سيتم وضع كل الآليات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة التي ستمكنهم من بلوغ الأهداف المسطرة.
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