سبقاق يجتمع بالرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو لتقيم المشاركة المخيبة

سيجري وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق يوم الإثنين المقبل لقاء مع الرياضيين الذين شاركوا في الأولماب الأولمبية طوكيو 2020 بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وسيتم خلال هذه المقابلة الإستماع لجميع الرياضيين من مختلف الفرق الوطنية، والمشاركين في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى للوقوف والإطلاع على كافة المشاكل والعراقيل التي إعترضتهم سواء كان ذلك خلال التحضيرات أو التنقلات (تربصات ومنافسات) وأيضا خلال إقامتهم بالعاصمة اليابانية.

ومن جهة أخرى يهدف اللقاء إلى إقامة حصيلة دقيقة تخص إحتياجات رياضيي النخبة قصد إيجاد حلول ملموسة وفورية ترقبا للمواعيد الرياضية المقبلة.