سبقاق يدعوا الرياضيين والمجتمع المدني للمساهمة في انجاح نسخة وهران

دعى وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، لمساهمة الجميع من أجل انجاح البعة المقبلة من ألعاب البحر المتوسط المقررة بوهران.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، التصريحات التي أدلى بها الوزير سبقاق، أمس الخميس، من وهران، أين قال:

“بعد ما أنهينا تجهيز الهياكل الرياضية، علينا الاستعداد لضمان أفضل تنظيم في طبعة وهران، لألعاب البحر المتوسط”.

كما أضاف: “هذا الدور يتوجب على المجتمع المدني، والأبطال الرياضيين السابقين القيام به، للتحسيس بظرورة المشاركة في انجاح هذه الألعاب”

وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: “هذه التظاهرة سيكون لها انعاكس اقتصادي، تنموي، وسياحي على سكان المدينة”.