سبقاق يرد على تفضيل الناخب الوطني لملعب تشاكر على ملعب وهران

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن خيار الملعب الذي يستقبل فيه المنتخب الوطني يعود للمدرب جمال بلماضي.

وقال سبقاق على هامش زيارته اليوم الثلاثاء إلى مدينة وهران التي ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022:

“الناخب الوطني جمال بلماضي تدخل في صلاحياته إختيار الملعب الذي يستقبل فيه، هو تقني ويعرف أرضية الميدان التي تساعده”.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb